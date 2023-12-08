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Trafikte 1000 otomobilden 18'i hibrit ve elektrikli

Türkiye'de 5 yılda trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı ise 50 kat arttı. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilden 204 bin 764'ü hibrit, 59 bin 554'ü elektrikli oldu. Trafikteki 1000 otomobilden 18'ini elektrikli ve hibrit otomobil oluşturdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 10:47, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 10:49
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Trafikte 1000 otomobilden 18'i hibrit ve elektrikli

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı itibarıyla 28 milyon 365 bin 819'a yükseldi. Trafikteki otomobil sayısı da 15 milyon 44 bin 117 oldu. Son yıllarda trafikteki otomobillerin yakıt türüne göre dağılımında benzinli otomobillerin yerini dizel, hibrit ve elektrikli otomobiller aldı. 2013'te trafikte 2 milyon 888 bin 610'u benzinli, 2 milyon 497 bin 209'u dizel, 3 milyon 852 bin 336'sı LPG'li, 83'ü hibrit, 353'ü elektrikli olmak üzere 9 milyon 283 bin 923 otomobilin trafiğe kaydı bulunuyordu.

2015'TE DİZEL OTOMOBİL SAYISI BENZİNLİYİ GEÇTİ

2015 yılında trafikteki benzinli otomobil sayısı, dizel yakıt türüne sahip otomobil sayısının gerisine düştü. 2015'te 10 milyon 589 bin 337 otomobilden 2 milyon 927 bin 720'si benzinli, 3 milyon 345 bin 951'i dizel, 4 milyon 272 bin 44'ü LPG'li, 324'ü hibrit, 565'i elektrikli oldu. Son 5 yılda dizel, LPG, hibrit ve elektrikli otomobil kullanan sayısı arttı.

2019'DAN SONRA HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI YÜKSELDİ

2019'da trafikteki elektrikli otomobil sayısı 1000'i aştı. Aynı yıl trafikteki hibrit otomobil sayısı 13 bin 877'e, elektrikli otomobil sayısı ise 1176'ya ulaştı. 2023'te trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin, 4 milyon 265 bin 339'u benzinli, 5 milyon 405 bin 634'ü dizel, 5 milyon 73 bin 404'ü LPG'li, 204 bin 764'ü hibrit, 59 bin 554'ü elektrikli oldu. Son 5 yılda trafikteki hibrit ve elektrikli otomobil sayısı hızla arttı. Bu yıl trafikteki otomobillerin yüzde 0,4'ünü elektrikli, 1,4'ünü hibrit otomobiller oluşturdu. 5 yılda trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı da 50 kat arttı.

BU YIL SATILAN 100 OTOMOBİLDEN 9,1'İ HİBRİT, 5,9'U ELEKTRİKLİ

Bu yıl ocak- ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,1'i hibrit, yüzde 5,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin yüzde 33,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,6'sı 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak- ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin yüzde 35,4'ü gri, yüzde 27,4'ü beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,1'i siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renkli.

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