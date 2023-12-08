Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 11:40, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 11:41
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kent merkezinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü yakaladı.
F.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.