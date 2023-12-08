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Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 12:33, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 13:17
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İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çaraparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Somali liderinin oğlu için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Somali liderinin oğlu için dün yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karıştı.

Fatih'te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi.

Motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından önce serbest bırakıldı ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır." dedi.

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"

Kazanın ardından dün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi.

Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun da olmadığı ifade edildi.

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