Adalet Bakanı 'Şampiyon Melekler'in mezarlarını ziyaret etti

Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Daha sonra Gazimağusa'ya geçen Tunç, 6 Şubat'taki depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin mezarlarına ziyarette bulundu.

Hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelen Tunç, 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını, 11 ilde yüz binlerce binanın çöktüğünü ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde yaşamını yitirenler arasında Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerin de bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Bu 50 bin canımızın içerisinde tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen meleklerimiz de bizi gerçekten çok derinden yaraladı. Hepsine üzüldük ama şampiyona için ülkemizi ziyaret eden bu yavrularımızın otelin yıkılması neticesinde vefat etmeleri, gerçekten bizleri derinden sarstı. Üzüntüsünü hala derin bir şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Tunç, adli sürecin devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"İsias, Adıyaman merkezde bulunan bir otel. Deprem şartlarına göre yapılmış ama sonrasında birtakım imara aykırı ilaveler gerçekleştirilmiş. Bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden iki bilirkişi raporu alındı. Dosyada 5'i tutuklu 9 sanık var. 3 Ocak'ta duruşması gerçekleşecek. Burada biz özellikle adaletin ortaya çıkması, yargı sürecinin tarafsız ve bağımsız bir şekilde devam etmesi noktasında hassasız. Orada kim kusurluysa, kim o binanın yapımında suçluysa bunu ortaya çıkaracak olan elbette ki yargımız, yargımıza da güveniyoruz."

Soruşturma ve dava sürecini yakından takip ettiklerini bildiren Tunç, "Bizzat ben Adalet Bakanı olarak ailelerimize şunu söyleyebilirim. Bu konuda sizin hassasiyetiniz, bizim hassasiyetimiz. Bu noktada sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kıbrıs Türk toplumuna, Türk halkına başsağlığı dileyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yavrularımız bizim de yavrularımız. Biz bir milletiz, tek milletiz. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Her biri bizim bir canımız. Birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil ama tabii bu yavrularımızın böyle takım halinde hayatlarını kaybetmeleri bizi çok derinden sarstı. Aileleri çok üzüldü, biz de gerçekten çok üzüldük. Hala acısı yüreğimizde. Dolayısıyla yargılama sürecinde bir eksiklik, bir aksama olmaması noktasındaki hassasiyetimizi de sürdürüyoruz."

Bakan Tunç, duruşmaları takip etmek isteyen ailelere, bunun en doğal hakları olduğunu söyledi. Tunç, "Evlatlarınızın davasını izlemek, takip etmek en tabii bir hak. 3 Ocak'a kadar zamanımız var. Biz başsavcımızla da görüşelim. O konuda ne yapılabilir değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Anavatandan KKTC'ye yapılan her ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Töre, KKTC'nin milli bir Türk devleti olduğunu, Türkiye ve KKTC'nin müşterek bir milli dava yürüttüğünü belirtti.

Töre, Türk milletinin hak ve menfaatlerinin ayrı düşünülemeyeceğini bildirerek, "Bu milli davada öznemiz, milletimizin milli hak ve menfaatleridir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ve Türk milletinin milli hak ve menfaatleridir. Bunları ayrı ayrı düşünmek doğru değildir. Müşterek bir milli dava yürütüyoruz. Türkiye olmadan bu milli davayı ileri götürmek de zaten mümkün değildir." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Töre, şunları söyledi:

"Depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bu canlarımız arasında KKTC vatandaşları da var. Adıyaman'daki otelde 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra diğer illerde de vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları var. Şampiyon Meleklerimizle beraber hepsine çok üzüldük. Gidenleri geri getirmek mümkün değil. Onların hatıralarına sahip çıkmak, vefatına neden olan, kusurlu olanların yargı sürecini sonuna kadar takip edip, adaletin ortaya çıkarılmasını sağlamak... Bu kapsamda titiz bir yargı, soruşturma süreci gerçekleşti."

Adalet Bakanı Tunç da KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenler için dua ettiklerini, ailelere başsağlığı dilediklerini belirten Tunç, "Ziyaretimizin sebebi, dava süreciyle ilgili hem milletvekillerimizi hem ailelerimizi bilgilendirmek." dedi.

Tunç, KKTC'li öğrencilerin acısını çok derinden hissettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsias Otel'de 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatını kaybetti. Diğer illerde de vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız var. 46 KKTC vatandaşı depremde hayatını kaybetti. Tabii Şampiyon Meleklerimizle beraber hepsine çok üzüldük. Gidenleri geri getirmek mümkün değil. Acılarını paylaşıyoruz ama onların hatıralarına sahip çıkmak, onların vefatına neden olanların, kusuru bulunanların yargı sürecini sonuna kadar takip edip, adaletin ortaya çıkarılmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu kapsamda titiz bir soruşturma süreci gerçekleşti. Yargı süreci bize emanet. Biz bu noktada inşallah sonuna kadar takipçisi olmanın gayreti içerisinde olacağız."

Türkiye ile KKTC'nin ilişkisinin sağlam temellere dayandığını vurgulayan Tunç, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve burada yaşayan halkın refahı bizim de refahımızdır. Onların huzuru bizim de huzurumuzdur." dedi.

Tunç, KKTC halkının huzur ve refah içerisinde yaşaması için, anavatan ve garantör ülke olarak destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyareti kapsamında bakanlık olarak KKTC'de yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme yapma fırsatı da bulduğunu belirten Tunç, misafirperverliğinden dolayı Zorlu Töre'ye teşekkür etti.