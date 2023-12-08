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Moto kuryeyi ezip öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı

İstanbul'da otomobiliyle ezdiği moto kuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud'un Türkiye'den kaçtığı ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Şüphelinin yurtdışı çıkış kaydı bulunmakta" denildi.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 14:29, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 14:46
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Moto kuryeyi ezip öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı

İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı.. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu

ASLİ KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, moto kurye Yunus Emre Göçer'in kaza esnasında Karayolları Trafik Kanununda belirtilen herhangi bir maddeyi ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtilirken, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre takip mesafesine uyulmadığı ve motosiklete arkadan çarpması nedeniyle yaşanan kazada kusurlunun, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud olduğu vurgulanmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne bir yazı yazarak Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.

Mahmud 'un Türkiye'den kaçtığı ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Şüphelinin yurtdışı çıkış kaydı bulunmakta" denildi.

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