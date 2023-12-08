Diyarbakır, Mardin, Batman Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Bölgemizde beklenen yağışların; bu gece ve yarın 09 Aralık 2023 tarihinde sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Eğil, Çermik, Çınar, Bismil, Silvan, Kocaköy ve Hazro ile Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde Halfeti, Bozova, Karaköprü, Hilvan ve Siverek kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır'ın kuzeyinde Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Lice ve Kulp yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak 40-60 kg/m2, Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.