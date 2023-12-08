Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.
Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.
İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Trabzonspor - Manisa FK
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ