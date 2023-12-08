Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek

Akşam'ın haberine göre; Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki cezalarda kişilerin hiç hapis yatmaması konusundaki infaz hükmünde değişiklik yapılacağın açıkladı. 2 yılın altnda ceza alan hükümlünün koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevine girmeden tahliye olduğunu aktaran Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl seklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir. 1ay cezası olanın bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. 1 yılın beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması açısından önemli diye düşünüyoruz" diye konuştu.

TAZMİNAT KOMISYONU

Adil yargılama, uzun yargılamalar konusunda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak mahrumiyeti kararları verdiğini dile getiren Bakan Tunç, pakette bu konuda da bir düzenleme yaparak, Tazminat Komisyonu kuracaklarını ifade etti.

MAGANDALARA HAPiS

Düzenleme ile hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, tehdit, trafik güvenligini tehlikeye sokma gibi suçlarda bir gün bile olsa hapis yatılmasının önü açılacak. Özellikle trafikte yaşanan kavgalar sonrasında oluşan basit yaralanmalarda, magandalar ceza yatmyordu, hiçbir şey olmamış gibi dolaşabiliyorlardı. Bu da cezasızlik algısıa neden oluyordu.