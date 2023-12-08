Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu 'Türk Yıldızları' ile uçtu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptığı belirtildi.

Kadıoğlu, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna da katıldı.

Bakanlığın paylaşımında, Orgeneral Kadıoğlu'nun Türk Yıldızları ile yaptığı uçuşun kokpit içi ve dışından görüntülerine yer verildi.