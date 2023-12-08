Aydın ve ilçelerine yönelik oy verme tercihleri araştırması yayımlandı
ALF Araştırma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Söke, Didim ve Efeler ilçe belediyelerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
ALF Araştırma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Söke, Didim ve Efeler ilçe belediyelerine yönelik 'yerel yönetimler araştırması' yaptı. Araştırma 3-6 Aralık 2023 tarihleri arasında Aydın sınırları içerisinde toplam 3100 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.
Araştırmanın sonuçları şu şekilde;
"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"
-AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri
-İlçe Belediye Başkanlıkları İçin Aday Tercihleri
- Araştırmada CHP Adayı Özlem Çerçioğlu karşısında aday olması muhtemel isimler
sorularak cevaplar istenmiştir.
- Söke, Didim ve Efeler ilçesinde ilgili belediye başkanlığı için "Kimi Aday görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak sorulmuştur.
Araştırma 3 - 6 Aralık 2023 tarihleri arasında Aydın sınırları içerisinde toplam 3100 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.