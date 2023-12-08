Aydın ve ilçelerine yönelik oy verme tercihleri araştırması yayımlandı

ALF Araştırma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Söke, Didim ve Efeler ilçe belediyelerine yönelik 'yerel yönetimler araştırması' yaptı. Araştırma 3-6 Aralık 2023 tarihleri arasında Aydın sınırları içerisinde toplam 3100 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde;

"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"

-AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri

-İlçe Belediye Başkanlıkları İçin Aday Tercihleri

- Araştırmada CHP Adayı Özlem Çerçioğlu karşısında aday olması muhtemel isimler sorularak cevaplar istenmiştir.

- Söke, Didim ve Efeler ilçesinde ilgili belediye başkanlığı için "Kimi Aday görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak sorulmuştur.

Araştırma 3 - 6 Aralık 2023 tarihleri arasında Aydın sınırları içerisinde toplam 3100 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.