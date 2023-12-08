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Bakan Tunç'tan KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasına dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Oteli ile ilgili davada, adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 17:56, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 18:08
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Bakan Tunç'tan KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasına dair açıklama

Bakan Tunç, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü. Tunç, Lefkoşa'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da İsias Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanı'ndaki mezarlarını ziyaret ettiğini ve ailelere başsağlığı dilediğini anlatan Tunç, soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz Tunç, depremde, aralarında KKTC'li öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin de olduğu can kayıplarından çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Onlar bizim evlatlarımız. Çok büyük bir acı. Gerçekten yüreğimiz dağlanıyor. Ailelerin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Onlara Allah sabır versin." dedi.

Tunç, yargılama sonucu kusuru bulunanların gerekli cezayı alacağını, dava sürecini takip edeceklerini bildirdi.

- "Yargıya güveniyoruz"

Bakan Tunç, İsias Oteli'nde hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturmanın tamamlandığını, dosyada 5'i tutuklu 9 sanık bulunduğunu, yargılamanın 3 Ocak'ta Adıyaman'da başlayacağını söyledi.

Türk yargısının, otelin yıkılmasının sorumlularıyla ilgili en doğru kararı vereceğini belirten Bakan Tunç, "Biz yargıya güveniyoruz. Acıları dindirmek mümkün değil ancak evlatlarımızın vefatına neden olanların, yargının vereceği karar doğrultusunda gerekli cezaya çarptırılmaları gerekir. Biz adaletin tecellisinden yanayız. Adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ana vatan olarak KKTC'nin yanındayız"

Kıbrıs davasının Türkiye'nin milli davası olduğunu dile getiren Tunç, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını vurguladı.

"KKTC vatandaşlarının refah ve huzuru bizim de huzurumuz." ifadesini kullanan Bakan Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her platformda KKTC'nin bağımsızlık mücadelesini, bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini tüm dünyaya haykırıyor. BM Genel Kurulunda en son yapılan toplantıda da yine bunu yüksek bir tonla ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatında da KKTC'nin gözlemci statüsünün olması önemliydi. KKTC'nin bu teşkilata dahil olarak tanınma sürecinin tüm dünyaya yayılması noktasındaki politikamızı sürdürüyoruz. Ana vatan olarak her zaman KKTC'nin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Türkiye ile KKTC arasındaki adli işbirliği anlaşmasına değinen Bakan Tunç, hükümlülerin nakli ve suçluların iadesiyle ilgili sürecin bu anlaşma çerçevesinde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

- Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

Görüşmenin ardından Minareliköy'deki Yeni Merkezi Cezaevi'ni ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra, İsias Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarınca kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle büyükelçilik konutunda bir araya geldi.

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