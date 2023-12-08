DSİ'de görevden alma ve yeni atamalar yapıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde görevden alma ve yeni atamalar yapıldı.

DSİ Genel Müdür Yardımcıları Bülent Selek, Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı. Yerlerine Dinçer Aydoğan, Göktuğ İlter ve Cengizhan Kılıçaslan, Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Diğer Genel Müdür Yardımcıları Faruk Fıratoğlu ve Mehmet Ekinci görevlerine devam edecek.

DSİ'de yapılan diğer görevden alma ve atamalar şu şekilde;

1) Genel Müdür Mehmet Akif Balta görevine devam ediyor

2) Adana Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe görevden alındı ve yerine Artvin Bölge Müdürü Celal Tokalak atandı.

3) Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan görevden alındı ve yerine Barajlar Dairesi Başkanı Muharrem Çağlancı atandı.

4) Muharrem Çağlancı'dan boşalan Barajlar Dairesi Başkanlığına İsmail Karabulut Daire Başkanı olarak atandı.

5) Genel Müdür Yardımcısı olan Göktuğ İlter'in yerine Uğur Dal İçme Suları Daireai Başkanı olarak atandı.

6) İzmir Bölge Müdürü Sadettin Ceylan görevden alındı, yerine Konya Bölge Müdür Yardımcısı Koray Bey atandı.

7) Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Cengizhan Kılıçaslan'ın yerine Fatih Kişi Trabzon Bölge Müdürü olarak atandı.

8) Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal görevden alındı yerine Rahmi Şahin atandı.

9) Birol Çınar Aydın Bölge Müdürü olarak atandı.

10) Aydın Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, Bursa Bölge Müdürü olarak atandı.

11) YAS Dairesi Başkanı Abdulkadir Kılıç görevden alındı.

12) Adana, İzmir, Kayseri ve Diyarbakır Bölge Müdürleri merkeze çekildi.

13) Trabzon Bölge Müdür Yrd. Sinan Yıldız Artvin Bölge Müdürü olarak atandı.