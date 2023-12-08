Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
DSİ'de görevden alma ve yeni atamalar yapıldı
DSİ'de görevden alma ve yeni atamalar yapıldı
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçtı
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçtı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: Kim, ne talep etti?
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: Kim, ne talep etti?
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim için çağrı yaptı: Olumsuz algıyı değiştirelim
Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim için çağrı yaptı: Olumsuz algıyı değiştirelim
Erdoğan: Netanyahu ve yardakçıları yargılanacak
Erdoğan: Netanyahu ve yardakçıları yargılanacak
Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldı
Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldı
'Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık'
'Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık'
Erdoğan: Doğu Akdeniz'de adil bir paylaşım mümkündür
Erdoğan: Doğu Akdeniz'de adil bir paylaşım mümkündür
Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
Fenomenler yargı paketine girdi
Fenomenler yargı paketine girdi
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DSİ'de görevden alma ve yeni atamalar yapıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde 3 genel müdür yardımcısı görevlerinden alınarak yerlerine yeni atamalar yapıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise görevine devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 18:35, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 18:43
Yazdır
DSİ'de görevden alma ve yeni atamalar yapıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde görevden alma ve yeni atamalar yapıldı.

DSİ Genel Müdür Yardımcıları Bülent Selek, Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı. Yerlerine Dinçer Aydoğan, Göktuğ İlter ve Cengizhan Kılıçaslan, Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Diğer Genel Müdür Yardımcıları Faruk Fıratoğlu ve Mehmet Ekinci görevlerine devam edecek.

DSİ'de yapılan diğer görevden alma ve atamalar şu şekilde;

1) Genel Müdür Mehmet Akif Balta görevine devam ediyor
2) Adana Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe görevden alındı ve yerine Artvin Bölge Müdürü Celal Tokalak atandı.
3) Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan görevden alındı ve yerine Barajlar Dairesi Başkanı Muharrem Çağlancı atandı.
4) Muharrem Çağlancı'dan boşalan Barajlar Dairesi Başkanlığına İsmail Karabulut Daire Başkanı olarak atandı.
5) Genel Müdür Yardımcısı olan Göktuğ İlter'in yerine Uğur Dal İçme Suları Daireai Başkanı olarak atandı.
6) İzmir Bölge Müdürü Sadettin Ceylan görevden alındı, yerine Konya Bölge Müdür Yardımcısı Koray Bey atandı.
7) Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Cengizhan Kılıçaslan'ın yerine Fatih Kişi Trabzon Bölge Müdürü olarak atandı.
8) Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal görevden alındı yerine Rahmi Şahin atandı.
9) Birol Çınar Aydın Bölge Müdürü olarak atandı.
10) Aydın Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, Bursa Bölge Müdürü olarak atandı.
11) YAS Dairesi Başkanı Abdulkadir Kılıç görevden alındı.
12) Adana, İzmir, Kayseri ve Diyarbakır Bölge Müdürleri merkeze çekildi.
13) Trabzon Bölge Müdür Yrd. Sinan Yıldız Artvin Bölge Müdürü olarak atandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber