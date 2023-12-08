Sarallar suç örgütüne yönelik davada firari örgüt yöneticisi yakalandı

İstanbul'da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral'ın lideri olduğu ve kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına 5 gün boyunca İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

İlyas Saral sonraki celse hazır olmazsa yakalama kararı çıkabilir

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Saral'ın avukatlarına sanığı sonraki celse hazır etmeleri için süre verilmesine, hazır edilmediği takdirde yakalama kararı çıkarılma hususunun düşünülmesine karar verdi.

Cem Esmer'in yakalandığının bildirildiği aktarıldı

Heyet, sanık Cem Esmer'in Almanya'da bulunduğunun ve soruşturma çerçevesinde yakalandığının bildirildiği gerekçesiyle sanık hakkında kırmızı bülten formu düzenlenmesine, ayrıca sanık Ozan Murat Yılmaz hakkında da kırmızı bülten formu düzenlenmesine hükmetti.

Eksiklikler giderilirse mütalaa hazırlanacak

Heyet, haklarında adli kontrol tedbiri devam eden sanıkların savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle ayrı ayrı bu tedbirlerin kaldırılmasına ve tüm eksiklikler giderildiğinde dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.