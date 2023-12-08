Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü

Kentteki hastanelere kaldırılan R.Ö. ve M.E.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada M.İ. (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç, R.Ö. ve M.E.Ö'ye çarptı.

Kazayı gören R.Ö. (58), 34 KFY 49 plakalı aracını emniyet şeridine park ederek, yanındaki M.E.Ö. (30) ile sürücüye yardım için araçtan indi.

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