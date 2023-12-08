'Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor' haberine açıklama

Açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından, haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."