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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 22:45, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 23:12
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ASK 82 plakalı cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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