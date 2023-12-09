9 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT World Forum 2023'e iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2. Ulusal Kitap Fuarı Açılış Konferansı'na katılacak, 16. Giresun Tanıtım Günleri etkinliğinde bulunacak ve TRT World Forum 2023 programında yer alacak.

(İstanbul/11.30/13.00/14.40)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milas/Ören Tekne İmal Çekek Yeri'nin açılışını yapacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Muğla/11.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nden mevkidaşlarıyla Ottawa'da, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar gerçekleştirecek.

(Ottawa)

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2023'te, "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" oturumuna katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dar'ül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Kıraat İlmi İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Sakarya/10.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına, Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında, Bodrum FK-Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor, Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.

(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/19.00)

3- TFF 2. Lig'in 17. haftası Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'in 14. haftası 1. Grup'ta yapılacak birer maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına, Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında, Emlak Konut-ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)

6- Voleybol erkeklerde FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na yarı final mücadelesiyle devam edilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, İtalya'nın Sir Sicoma Perugia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bangalore/14.30)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş Ayos maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/14.30/17.00/Bursa/15.00/Antalya/18.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(Balıkesir/14.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında, Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Muğla/14.00)