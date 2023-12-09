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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 07:28, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 07:45
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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra AA ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubunun Blinken ile görüşmesinde Gazze'de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti.

Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler." dedi.

- ABD'nin BMGK'deki Gazze vetosu

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler.' değerlendirmesinde bulundu.

193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, 'Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

Temas Grubunun Gazze konusundaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettireceğini kaydeden Bakan Fidan, dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin ardından Kanada'ya geçerek burada Kanada Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceklerini hatırlatan Fidan, daha sonra da Nordik ülkelerinden bazılarını ziyaret edeceklerini aktardı.

- "Artık tahammül kalmadı"

Fidan şunları dile getirdi:

"Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik."

Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." dedi ve bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunu vurguladı.

- Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine destek vurgusu

Bakan Fidan ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri sürecini de Blinken ile görüştüklerini kaydederek "Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler, bölgede normalleşmenin olması bölgenin çıkarına olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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