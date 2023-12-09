Marmara'da kar yağışı başladı

Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Marmara''nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı.

Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de görüldü.

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