Yakında açıklanacak: Müfredat kökten değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliği için hazırlıkları sürüyor.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay, Komisyonlarda görüşlerine başvurulan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile konuştu.

Yeni bir model kurgulandığını ifade eden Levent Eraslan şunları söyledi: Çalışmalarda sona gelindi.Programlar canlı organizmalardır her türlü değişimden etkilenir ve ihtiyaca göre kurgulanır. Düzenlemeler sahadan gelen veriler bağlamında yapıldı. Her bakan cebinde bir değişim ile geliyor diye bir söz vardır ama Yusuf Tekin Hoca'nın bu çalışmaları daha köklü ve kalıcı bir sonuç vereceğini bir akademisyen olarak söyleyebiliriz. Eğitim süreci toplumsal dönüşümlerin tamamında direkt etkilenen bir sistem. Çocuklar artık dijital araçlarla sosyalleşmekte. Eskiden sokaklarda oynayan çocuklar şimdilerde tabletinde bitki yetiştiriyor. O yüzden böyle yenisi ve değişiklikleri çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Özellikle analiz sentez yapan, problem çözen, çevresindeki sorunları bilen ve buna uygun çözümler getiren insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Yabancı uzmanların Tanzimat Dönemi'nden beri sisteme yönelik girdileri yerine bu öğretileri bilerek bizim felsefemizi hakim kılan bir eğitim modeli önceliğe alınmalı. Yüzlerce akademisyen ve öğretmen binlerce saat çalışıyorlar amaç ülke eğitim sistemini geliştirmek. Bunu iyi kurgular, programda nitelikli yaparsak Türkiye eğitimde çağ atlayacak.