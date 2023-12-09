Yine tanıdık bir proje! Şimdi de 10 Aralık fitnesi

Alevi vatandaşlarımız üzerinden sokakları karıştırma projesine bir yenisi daha eklendi. HEDEP ve harici odakların yönlendirdiği, Alevi tabelası taşıyan 9 dernek yarın İstanbul'da "Laik eğitim ve demokrasi" bahanesinin arkasına gizlenerek eylem yapacak. Türkmen Alevi Dedeler, PKK'nın siyasi kolunun organize ettiği mitingi "açık provokasyon" diye niteledi. 'Dede'ler, Alevilerin yeni bir oyuna çekilmeye çalışıldığını ve durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Gazetemize konuşan Alevi kanaat önderleri, miting için "Alevi toplum üzerinden yürütülen kirli bir proje. Türkiye'de yeni fay hattı üretme, şiddetli bir sosyal patlamanın zeminini oluşturmak istiyorlar" dedi.

BİZ BAYRAĞIMIZA BAĞLIYIZ



Hacı Bektaşi Veli'nin 33. Kuşak torunu ve Hacı Bektaşı Veli Dergahı Başkanı Timurcan Ulusoy, Alevi vatandaşları uyanık olmaya çağırdı: Mitingde provokasyonlar yaşanabilir. HEDEP ya da sosyalist örgütlerin gerçekleştireceği tahriklerin Aleviler ile hiçbir ilgisi yok. Kendisini Alevi değerlerine bağlı gören hiçbir canımız oraya gitmez. Kim olduklarını ve gücünü nereden aldıklarını bildiğimiz karanlık odaklar bazı Alevi tabelalı kurumları öne sürüp İstanbul'da bölücülüğe giden yolun taşlarını döşeyecek. Ancak, dünya bilsin ki Aleviler bayrağına, vatanına, dinine ihanet etmez. Kirli plana alet olmayalım.

İRAN VE BATI KIŞKIRTIYOR



Alevilerin terörize edilerek sosyal yapıya tehdit unsuru haline getirilme planının yeni olmadığını savunan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Başkanı Ayhan Türk de çarpıcı ifadeler kullandı: Bizi hem devlet hem de Sünni kitlelerle karşı karşıya getirme hevesleri sürekli canlı tutuldu. Son dönemde PKK safında hizalanan İslamsız, bayraksız, köksüz bir Alevilik için olağanüstü çaba var. İran'ın da Şiileştirme çabaları mevcut. Bizi terör örgütlerinin maşası kılmaya çalışıyorlar. İran ve Batılı istihbarat servisleri içimize sızdı ve devşirdiği isimlerle bizi özümüzden koparma mücadelesi veriyorlar. Batılı istihbaratçılar ve İran'ın kıskacındaki Alevilerin terörize edilme çabasında CHP faktörü önemli bir yer tutuyor. Kılıçdaroğlu ile başlayan süreçte HDP'nin müttefiği haline gelen CHP, Aleviliğin özünden koparılması ile ilgili de görünmez aktör niteliği taşıyor. Alevilik iddiasındaki 9 paravan derneğin mitingine en büyük desteği CHP veriyor. Cumhuriyeti kuran parti, Alevi kazanını kaynatarak fay hattını tetiklemeye çalışıyor. CHP, HEDEP, Batılı güçler, komünist-sosyalist yapılar, toplumu çözmek ve sosyal kaos üretmek istiyor. Türklüğünden soyutlanan Anadolu Alevileri milletin, vatanın düşmanlarına payanda kılınmak isteniyor. Üniter yapıyı, ortak tarih, din, kültür, dil ve milliyet müştereklerini yıkmayı hedefliyorlar. Devletin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı açılımı bu çevreleri korkuttu. CHP Genel Başkanı'nın Sünniler eşit ancak Aleviler daha az eşit söylemi iyi tahlil edilmeli. Yarınki mitingin demokrasi teması kamuflaj. Alevileri eşit yurttaşlık söylemi ile aldatmaya çalışıyorlar. Biz zaten Anadolu Türk medeniyetinin kurucu unsuruyuz.

İSTİSMAR EDİLEBİLİR



Ehli Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Kanaatlı'ya göre ise ateizm ve bölücülüğü merkez alan yapıların tamamı emperyal güçlerin sızdırdığı aparatlar. Kanaatlı "Bu dernekler sürekli ve ciddi rakamlarla fonlanıyor. Bu işlerin başındaki kişiler maddi zaafları olan şahıslar. Alevilik üzerinden plan yapan Batılılar ve diğer odaklar, Alevileri başsız bir topluluk olarak görüyor. Bu sebeple de istismar aracı olarak kullanma gayretindeler. Tedbir alınmazsa bu tehlike derinleşir" dedi.

YILMAZ BİLGEN