Üç hafta kaldı: Günlük kaçak kiralık bitiyor

Ticaret Bakanlığının, vergi ödemeyen ve yasadığı birçok suçun işlendiği günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemesi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Buna göre; evini günlük kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilirken kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza uygulanacak. Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Temmuz ayında gazetemizin 'Airbnb'ye denetim şart' haberi sonrası ilgili bakanlık hareket geçmiş ve düzenleme yapılacağını kamuoyuna duyurmuştu. O günkü haberimizde Türkiye genelinde 17 bin 144 adet günlük kiralık ev bulunduğunu ifade etmiştik. Aradan geçen 4 ayda ilanlarda bulunan günlük kiralık evlerinin sayısı 13 bin 307'ye düştü. 3 bin 837 günlük kiralık ev ilandan çekildi. Emlak sektörü temsilcileri ceza yemek istemeyen kaçak evlerin ilandan kaldırıldığını ifade ediyor. Düzenlemenin devreye girmesi ile yasal olarak bu işe devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar gerileceği belirtiliyor.

KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK



Emlakçılık işiyle uğraşan Murat Öz, çoğu günlük kiralık evin uzun döneme döndüğünü ifade ederek "Devlet çok büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu nedenle kaçak olarak işletilen daireler uzun kiralamalara döndü. Ev sahipleri bu riski göze almak istemiyor. Kısa kiralık evlerde 100 gün şartı var. Bu nedenle otel gibi çalışan evler ya vergisini ödeyerek bu işe devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya dönecek" dedi. Sisteme uzun vadeli kiralık evlerin girmesiyle kira fiyatlarının da düşebileceğini söyleyen Öz "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak" diye konuştu.

Turizm ruhsatıyla günlük ev kiralaması yapan Hatice Özdamar ise, her sektörden insanın bu işe yatırım yaptığını belirterek şunları kaydetti: Son 5 yıldır yatırım için ev alanlar günlük kiralama işine girdi. Hatta kiralık oturduğu evini kiralayanlar bile oldu. Devletin bu işe el atması her açıdan olumlu. En azından eve giren çıkan belli olacak. İşletmeler yaşanan yasa dışı olaylardan sorumlu olacak. Kayıt dışı gelirin önüne geçilecek. Hala piyasada yüzde 40 civarında kaçak günlük kiralık ev olduğunu söyleyen Özdamar "Yavaş yavaş azalıyor. Ancak yılbaşını bekleyenler var. Yasa yürürlüğe girse bile yılbaşı öncesi ve sonrası 1 haftalık süreyi kaçırmak istemiyor. Şubat ayı gibi piyasa normale döner" dedi. Öte yandan belediye ve valiliklere ruhsat başvuruları da artmış durumda. Bugün ilanda olan günlük kiralık evlerin yüzde 65'i İstanbul ve çevresinde yer alıyor.

KAAN ZENGİNLİ