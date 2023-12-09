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Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 08:40, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 08:25
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Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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