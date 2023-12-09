İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili sağanak nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü.

Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 kara yolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Sulara gömülen köprülü kavşakta bir işçi servisi ile 4 otomobil, içindeki vatandaşlarla beraber mahsur kaldı.

ARAÇLARDA MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

Araçların mahsur kaldığı bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sulara gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İşçi servisi şoförünün ise ısrarla rağmen aracını terk etmek istememesi dikkat çekti. Direnen şoför, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonucu aracını terk etti.

Kente yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR'DA CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çermik ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Tepe Mahallesi'ndeki bazı caddelerde su taşkınları oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu. Cadde ve evlerde suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.