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Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 13:08, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 13:07
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Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Barış Mahallesi'nde bulunan lojistik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

- "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil"

Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere, deponun bulunduğu alanın 21 bin metrekareyi kapsadığını belirterek, "İlk andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldılar." dedi.

Vali yardımcıları ve Belediye Başkanı'nın da bölgeye geldiğini aktaran Özyiğit, "Tedbirleri arkadaşlarımız etrafa sıçramayacak şekilde aldılar." dedi.

Özyiğit, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadığını, içeride çalışanın bulunmadığını aktararak, depoda bulunan 2 bekçinin dışarı çıktığını kaydetti.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yangına 47 araç, 132 personelle tüm ekiplerin katılımıyla müdahale edildiğini söyledi.

Müdahalenin öncelikle yangının çevreye sıçramaması yönünde olduğunu dile getiren Büyükgöz, "Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye dayalı olarak gaz oluşturup zehirli hale gelen herhangi bir durum söz konusu değil. O anlamda çevrede meskun mahalleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Reçine özellikli malzemelerin olduğu daha çok ifade edilmiş durumda." diye konuştu.

Büyükgöz, tüm birimlerin, Valilik, Kaymakamlık ve AFAD'ın bölgede olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Gebze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ifade etti.

Ölü ya da yaralananın olmadığını aktaran Büyükgöz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise saat 04.07'de itfaiye haber merkezine yangın ihbarı gelmesi üzerine Gebze bölgesi, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası ve bütün diğer 19 müfrezeden ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini söyledi.

İslamoğlu, saat 04.14'te bölgeye vardıklarında bütün lojistik deposunun tamamen yanar vaziyette olduğunu aktararak, "47 aracımız, 132 personelimizle hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Bölgemize çevre ilçelerimizden, ilçe belediyelerimizden de takviye arazözler ve su tankerleri gelerek müdahalemize başladık." diye konuştu.

İlk önce alevlerin çevrede bulunan fabrikalara sirayet etmemesi için tedbir aldıklarını ve sirayeti önlediklerini vurgulayan İslamoğlu, "Hiçbir fabrikaya sirayet etmeden kontrollü bir şekilde şu anda yangını soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İçerideki malzemelerin türüne ilişkin İslamoğlu, "Sahiplerinin bize verdikleri bilgi; tamamen lojistik firması olarak gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe ve kimyasal, özellikle esans sektöründe bazı malzemelerin olduğu bilgisi var." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde lojistik palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer vermişti.

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