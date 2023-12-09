İstanbul Valisi Gül'den 'evsizleri 112'ye bildirin' çağrısı
İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 10:09, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 10:11
Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.