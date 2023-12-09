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DİSK Başkanı: Asgari ücret yılda bir değil 4 kez güncellenmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ilk kez asgari ücret konusunda rakam söylemediklerini belirterek, "Biz asgari ücrette artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 11:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 10:59
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DİSK Başkanı: Asgari ücret yılda bir değil 4 kez güncellenmeli

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, pazartesi günü başlayacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin DİSK Genel-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin memleket meselesi olduğunu belirterek, diğer tüm ücretleri de etkilediğini belirtti.

Resmi enflasyon verilerine göre ücret artışlarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, "Asgari ücret, yüksek enflasyon koşullarında yılda 4 kez belirlenmelidir.

Bir evde 2 kişi çalıştığında gelirleri, yoksulluk sınırını aşmalıdır. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun şekilde işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran, yüzde 10'a düşürülmelidir. Vergi dilimleri artırılmalıdır. Çalışanların, yıl içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez.

En düşük emekli aylığı, en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret, en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır." diye konuştu.

"MEYDANLARDA UMUDU BÜYÜTECEĞİZ"

11 Aralık'tan itibaren 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet ve İnsanca Yaşanacak Bir Ücret' yürüyüşlerini tüm Türkiye'ye taşıyacaklarını söyleyen Çerkezoğlu, "Bu hafta iş yerlerinde başlayan mücadelemiz, tüm bölgelerde gerçekleştireceğimiz kitlesel işçi buluşmalarıyla, kent kent, meydan meydan büyüyecek. DİSK Yönetim Kurulu olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, bölge bölge, kent kent ülkemizi dolaşacağız. 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet ve İnsanca Yaşanacak Bir Ücret' mücadelesi için üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın tüm işçilerle, emekçilerle, emeklilerle meydanlarda buluşacağız. İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan adalet mücadelesini ülkemizin dört bir yanına taşıyacağız.

8 Aralık'ta Ankara'da, 11 Aralık'ta Edirne'de, 12 Aralık'ta Kırşehir'de, 13 Aralık'ta Mersin'de, 14 Aralık'ta Antalya'da, 15 Aralık'ta İzmir'de, 19 Aralık'ta Artvin'de, 20 Aralık'ta Eskişehir'de, 21 Aralık'ta Kocaeli'de, 22 Aralık'ta Bursa'da ve 25 Aralık'ta İstanbul'da meydanlarda umudu büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"2 AY İÇERİSİNDE UÇUP GİDECEK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu, DİSK'in asgari ücret teklifine ilişkin, "Biz her yıl masada olmamamıza rağmen ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz ve bu rapordaki bilimsel veriler ışığında da rakam önerimizi paylaşıyoruz. İlk kez bu yıl DİSK olarak asgari ücret konusunda bir rakam söylemiyoruz. Çünkü o kadar yüksek enflasyonlu bir süreç içerisindeyiz ki bizim aralık ayı başında söyleyeceğimiz rakam, 2 ay içerisinde bile uçup gidecek. Dolayısıyla biz asgari ücrette artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz. Daha da önemlisi Türkiye'yi asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtaracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

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