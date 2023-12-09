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Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36

Gazeteci Melih Yiğitel, gelecek hafta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücrette ağırlıklı seçeneğin yüzde 36 zam olduğunu, bunun da 15 bin 500 TL'ye tekabül ettiğini yazdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 10:57, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 11:03
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Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Gazeteci Melih Yiğitel bugünkü yazısında 'asgari ücret' konusunu yazdı.

Melih Yiğitel'in yazısı şu şekilde;

Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de gözler 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Aralık ayı içinde belirlenecek olan asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Hükümet, İşveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı toplantıda çalışan yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin durumu netleşecek.Komisyon toplantısında asgari ücret netleşirken, sonuç aynı zamanda özel sektörde çalışınları da dolaylı olarak ilgilendirecek.

Çünkü asgari ücretteki artış oranı özel sektördeki diğer çalışan için de bir ölçü oluşturacak,

ÜÇ TEMEL PARAMETRE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asgari ücrete dair yapılan çalışmaları "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek"

sözleriyle özetledi. Yani 1- Çalışan asgari ücreti mutlu olacak 2- İşveren maliyet yükünden dolayı zorlanmayacak. Çünkü 11 bin 402 lira olan şu andaki mevcut asgari ücret oranının işverene maliyeti yaklaşıkt 16 bin ilra

3- Küçük ve Orta işletmeler işçi tasarrufuna yönelmeyecek, işsizlik tetiklemeyecek ve tam aksine istihdamın devam etmesi sağlanacak.

BİR YILDA TEK ZAM

Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan son iki yılın aksine bu yıl Temmuz ayında ilave bir zam yapılmayacağını açıkladı. Dolaysıyla açıklanacak zam asgari ücretliler için 2024 yılı sonuna kadar gecerli olacak.

AĞIRLIKLI SEÇENEK YÜZDE 36

En çok tartışılan zam aralığı yüzde 36 ile 50 arası. Yani 15 bin 500 ila 17 bin 100 lira arasındaki rakamlar tartışıyor.

Ancak en ağırlıklı seçenek Merkez Bankasının 2024 yılı için öngördüğü yüzde 36 enflasyon oranında zam yapılması yönünde. Yani işverenler bu oranın 15 bin 500 lira olması durumunda bunun makul ve sürdürülebilir olduğu görüşünde.

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