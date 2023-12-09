Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 12:07, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 12:09
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.