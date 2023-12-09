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Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da meydana gelen köpek saldırısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, "Bütün Türkiye ve büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bu durumla ilgili meclisten de bir kanun çıkacak. Çünkü popülasyon çok arttı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 15:02, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 15:02
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Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş'tan açıklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinin Kafkas Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastahanesi'nde tedavisi sürerken konuyla ilgili, ABB Başkanı Mansur Yavaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş Avrupa'nın hiçbir yerinde sokakta sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, "Hayvanseverlerin fikirlerine saygılıyım ama popülasyon çok arttı. Bu popülasyonda sadece kısırlaştırma ile bunun önüne geçmenin imkanı yok. Mutlaka sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceğiz. Hayvanseverler elini taşın altına koysunlar biz de destek oluruz, sahiplensinler. Bütün Türkiye ve büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili meclisten de bir kanun çıkacak. Çünkü popülasyon çok arttı. Ne kadar kısırlaştırırsan kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi duruyor" dedi.

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