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Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya sert yanıt: Tercih kendisinindir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "Kocaeli'de 13 adayın 13'ü de AK Parti'den olursa ben Kocaeli'ye gelmeyeceğim" sözlerine sert yanıt verdi. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.

Haber Giriş : 09 Aralık 2023 15:15, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 15:15
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Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya sert yanıt: Tercih kendisinindir

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, "Kocaeli'de 13 adayın 13'ü de AK Parti'den olursa ben Kocaeli'ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim" şeklindeki sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yanıtını verdi.

Saffet Sancaklı ne söylemişti?

TBMM'de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, AK Parti'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK'ya giren İlyas Şeker'in geçen seçim döneminde yaptığı "Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz" sözlerini hatırlatmış, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerek şöyle konuşmuştu:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir'de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye'de de sadece Kocaeli'de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP'nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli'de 13 adayın 13'ü de AK Parti'den olursa ben Kocaeli'ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim."

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