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'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'

Ankara'da başıboş köpek saldırısında ağır yaralanan küçük Tunahan ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 16:50, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 16:51
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'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorunu hakkında şikayetlerin geldiğini, bunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda gündemdeki konulara değindi.

İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığını ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Gazze'de ateşkes çağrısını veto ettiğini anımsattı.

Erdoğan şöyle devam etti: "Böyle adalet olur mu? Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla mümkün değil. ABD, İsrail'in yanında yer alıyor. Ey ABD, bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara 'Biz de sizin karşınızdayız' diyoruz."

Sokak köpekleri sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramasına dair şunları kaydetti: "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başı boş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."

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