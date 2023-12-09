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Bakan Ersoy: Turizmde bu yılı rekorlarla kapatıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye özellikle geçen seneden itibaren rekor kırmaya başladı. Rekorlarını egale etmeye başladı. Ve bu sene de yine yıl sonuna geldik. Hem ziyaretçi sayısı hem de gelir olarak rekorlarla bu yılı kapatıyoruz inşallah" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 15:44, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 15:46
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Bakan Ersoy: Turizmde bu yılı rekorlarla kapatıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşmada, Antalya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle takip ettiği bir şehir olduğunu söyledi.

Antalya'nın hem kültürel değerleri, hem turizm ekonomisi açısından çok önemli bir yeri olduğu için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi alanına girdiğini vurgulayan Ersoy, Antalyalı olmasından ötürü de şehre çok sık geldiğini belirtti.

"Türkiye özellikle geçen seneden itibaren rekor kırmaya başladı"

Ersoy, Antalya'da hem turizm hem de kültürel faaliyetler açısında olarak çok yoğun bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle geçen seneden itibaren rekor kırmaya başladı. Rekorlarını egale etmeye başladı. Ve bu sene de yine yıl sonuna geldik. Hem ziyaretçi sayısı hem de gelir olarak rekorlarla bu yılı kapatıyoruz inşallah. Antalya'da turizmde en fazla gelir elde eden şehir olarak başı çekecek. Kültürel olarak da çok büyük etkinlik yapılıyor. Özellikle 2022 ve 2023'te, kültürel faaliyetlere de bakanlık olarak çok ağırlık vermeye başladık. Hem kültürel değerlerimizin yeniden ihyası, restorasyonu, kazı alanlarının yoğun bir şekilde kazılıp tekrar illerimize, ilçelerimize kazandırılması hem de bunların etkinliklerle desteklenmesini sağlıyoruz. Kültür yolu festivallerini bu sene Antalya'da da gerçekleştirdik. Çok olumlu tepkiler aldık. O da bizi mutlu etti. Geçen sene 5 şehirdeydi. Bu sene 2023'te 11 şehre çıktık. 2024'te de inşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız, 15 veya 16 şehre kültür yolu festivallerini yayacağız. Her sene de 5'er şehri ilave ederek bütün büyükşehirlerimize kültür yolu festivallerini yaymak istiyoruz."

"Kazı alanlarının bütçelerini inanılmaz derecede artırdık"

Bakan Ersoy, Antalya'da özellikle arkeoloji ve kazı çalışmalarına çok yoğun ağırlık verdiklerini ifade ederek, 19 noktada kazı başkanlıklarının bulunduğunu belirtti.

Geçen sene Side Antik Kenti'nde çok yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Ersoy "Burada aldığımız olumlu sonuçlardan sonra Phaselis'i, Olimpos'u, Gazipaşa'da Syedra'yı ve en son Perge'yi 2023'te yoğun kazı programına dahil ettik. Bütçelerini inanılmaz derecede arttırdık. Yani 20 katına 30 katına çıkardığımız noktalar var. Sadece kazarak, restorasyon ve inovasyon şeklinde ilerlemiyoruz. Antalya'nın özelliğinden dolayı yazın gündüzleri çok sıcak oluyor. Aydınlatmalarına da el attık. Birçok restorasyon yaptığımız bölgeyi aydınlatarak gün batımından sonra ziyarete açık hale getiriyoruz. Burada amacımız, turistik ziyaretler, otellerle sınırlı kalmasın. Turist otelin dışına çıksın. Ülkenin içinde de gezsin. Esnaf da faydalansın."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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