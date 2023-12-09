Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 16:07
Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.
Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.