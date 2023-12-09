Niğde'de Starbucks protestosunda polise tokat attı

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor.

Niğde'de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Protesto etmeye geldiği yerde müşterilerle tartıştı

Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayı yatıştırmaya çalışınca, eylemi gerçekleştiren şahıs polislere saldırdı.

Polise tokat attı

Eylemi gerçekleştiren saldırgan, kendisini dışarı çıkartan polise tokat attı.

Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.