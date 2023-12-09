Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti

Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi Alper Kaan Er'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er, tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a gitti. Burada kapalı yüzme havuzuna giden Er, havuzda epilepsi nöbeti geçirdi.

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