Başka adayların yerine ehliyet sınavına girenlere gözaltı
Tokat'ta başka adaylarına yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 17:45, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 17:38
Tokat polisi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar kapsamına dün yapılan MTSK e-Sınavı'na, Şanlıurfa'dan gelip 2 asıl aday yerine giren 2 kişiyi tespit etti.
Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanıp Tokat'a getirildi.
Soruşturmanın devamında, şüphelileri getirip, sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.