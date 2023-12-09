Başka adayların yerine ehliyet sınavına girenlere gözaltı

Tokat polisi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar kapsamına dün yapılan MTSK e-Sınavı'na, Şanlıurfa'dan gelip 2 asıl aday yerine giren 2 kişiyi tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanıp Tokat'a getirildi.

Soruşturmanın devamında, şüphelileri getirip, sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.