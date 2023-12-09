Otobüs şoförü çift, nikahlarına da belediye otobüsüyle gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs işletmesi ESHOT'ta şoför olarak çalışan Yeliz Önemli ile Burak Bademli, bir süre önce evlilik kararı aldı.

Çift, düğün aracı olarak ise Yeliz Önemli'nin görev yaptığı belediye otobüsünü seçti. Balonlar ve kurdelelerle süslenen otobüs, gelinin Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Gelin alma merasiminde çift, bando eşliğinde halay çekerek oyunlar oynadı.

Daha sonra otobüsün direksiyonuna geçen Yeliz Önemli, damadı da yanına alarak şehir turu attı. Düğün otobüsüyle korna çalarak nikah salonuna doğru giden otobüsü görenler alkışlarla çifte destek verdi.

Bornova Evlendirme Dairesi önünde akrabaları ve meslektaşları tarafından karşılanan çiftin nikahını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer kıydı.

Yeliz Bademli, AA muhabirine, İzmir gibi büyük bir kentte kadınlar için zor bir meslek olarak görünen otobüs şoförlüğünü severek yaptığını ifade etti.

Düğün aracının da kullandığı otobüs olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Bademli, "İşime, mesleğime aşkla bağlıyım. Ben bir yıldır bu işi yapıyorum. Eşimle daha öncesinde tanıştık. Sonrasında evlilik kararı aldık. Bu mutlu günümde de gelin arabamın kendi kullanmış olduğum aracımın olmasını istedim. Bu konuda da beni kırmayan müdürüme ve Tunç Soyer başkanıma sonsuz sevgiler ve saygılar sunuyorum." dedi.

Burak Bademli de çok mutlu olduğunu belirterek kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.