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Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler." diyen Sancaklı'ya, futbolculuk kariyeriyle yanıt verdi. Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 21:05, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 21:11
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Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

MHP'li Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı'nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı'ya tepki gösteren Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN: SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENMİŞTİR

Bahçeli'nin Sancaklı'ya tepkisinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı'nın istifasının istendiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı.

SAFFET SANCAKLI İSTİFA ETTİ

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

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