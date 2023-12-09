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Yunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu

Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair ilk detaylar ortaya çıktı. Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 euro olacağını ifade etti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 20:01, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 20:03
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Yunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, 6 yılın ardından Atina'da bir araya geldi.

Kritik Atina zirvesinden Türk vatandaşlarına 'vize' müjdesi çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin

"Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kapıda vize uygulamasının detaylarına ilişkin soruları yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve ailelerine basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlanacağını kaydetti.

Vize ücreti 60 euro olacak

Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak, vize ücreti ise 60 euro olacak.

5 kişilik ailenin ödeyeceği miktar

Kapıda alınacak 60 euro bugünkü kurla 1872,60 TL'ye tekabül ediyor.

Beş kişilik bir aile Yunan adasına gitmeye kalkarsa ödeyeceği vize parası 9363 TL olacak.

10 ada programa dahil edilecek

7 gün vize muafiyeti sağlanacak adalar ise; Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris (Meis) olacak.

Pilot uygulama 12 ay sürecek

Vize uygulaması 12 ay boyunca pilot olarak uygulanacak.

Bu süre sonunda uygulamanın devam edip etmeyeceği değerlendirilecek.

Türk turizmine katkı sağlaması bekleniyor

Yunanistan ile yapılacak vize uygulamasının Türk turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Uygulama ile Türk vatandaşlarının Yunanistan'ın turistik açıdan önemli olan Doğu Ege adalarını daha kolay ve hızlı bir şekilde ziyaret edebilmesi sağlanacak.

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