Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yaşamını yitirdi

Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi
Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek
İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'İskoçlar Çetesi' çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'İskoçlar Çetesi' çökertildi
8'inci Yargı Paketi hazır: 'Makul süre' ayarı
8'inci Yargı Paketi hazır: 'Makul süre' ayarı
Üç hafta kaldı: Günlük kaçak kiralık bitiyor
Üç hafta kaldı: Günlük kaçak kiralık bitiyor
Yakında açıklanacak: Müfredat kökten değişiyor
Yakında açıklanacak: Müfredat kökten değişiyor
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama
Belediyeden ilkokul öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına dair açıklama
Belediyeden ilkokul öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına dair açıklama
'Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor' haberine açıklama
'Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor' haberine açıklama
10 Yunan adasına 7 günlük vizeye AB'den onay
10 Yunan adasına 7 günlük vizeye AB'den onay
Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Ana sayfaHaberler Yaşam

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yaşamını yitirdi

Türk müziğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 20:07, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 20:09
Yazdır
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yaşamını yitirdi

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kurucu şefi, tıp doktoru Nevzat Atlığ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında yaşamını yitirdi.

"Devlet Sanatçısı" unvanına sahip olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 2014 yılından beri Bodrum'da yaşamını sürdürüyordu.

Cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 1985 yılında profesör, 1987 yılında da Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Büyük ustaya 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Aydın Doğan Vakfı'nca 2013 yılı Türk Musikisine tahsis edilmiş olan Sanat Ödülü takdim edildi.

Süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ'ın görevde bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 14 Ekim 1925 yılında doğan Dr. Nevzat Atlığ aslen Edirnelidir. Babasından keman ve musıki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. Üniversite korosunda keman çalan Atlığ, sonra bu koronun şefi, daha sonra da İstanbul Radyosu Müdürü (1955-1958) oldu. İstanbul Radyosu Küçük Koro'sunu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in ölümü üzerine Klasik Koro'nun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1976'da Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nda ki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikisi Hocalığından ayrıldı. 1981 yılında Kültür Bakanlığı'nın Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Milli Kültür Vakfı'nca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. 1985 yılında "Profesör", 1987 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.

2004 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren Nevzat Atlığ 1985 yılından itibaren 30 yıl süre ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve TV Konserleri dışında yirmi CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunmaktadır. Hakkında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından "50. Sanat Yılında Nevzat Atlığ", Kubbe Altı Vakfı'ınca Ergun Balcı'nın müellifi olduğu "Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ", Bakırköy Konservatuarı Vakfı'nca hakkında 1948 yılından bu yana basında çıkan yüz yazar ve edip tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan "Basında Nevzat Atlığ" ve Mehmet Güntekin'in müellifi olduğu "Nevzat Atlığ Tanıklığında Yakın Dönem Musiki Tarihimiz" başlıklı kitaplar yayınlanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber