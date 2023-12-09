'Güvenliğimize zarar veren kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin'

Yerlikaya, bir otelde düzenlenen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmalarda şehirlerin huzur ve güvenliğini ilgililerle masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu toplantılarla

"Türkiye Yüzyılı'nda teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur

" mesajı verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kim olursa olsunlar kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaları çökertip adalete teslim edeceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse devletimizden ve milletimizden güçlü değildir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde düzeni sağlamak, milletin huzurunu tesis etmek esas vazifedir. Bugün de bu vazifenin sorumlusu 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir."

Yerlikaya, 4 Haziran-1 Aralık tarihleri arasında, 180 günde Erzurum'un daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Sokaklarımızı bu zorbalardan tamamen temizleyeceğiz"

Milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine kasteden bölücü terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle verilen mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek. Bu amaçla bu dönemde Erzurum'da bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 346 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı, bunların 7'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Huzur ve güvenliğimize zarar veren organize suç örgütlerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle 'şehir eşkıyaları'nın işlediği suçlar, yanlarına kar kalmaz, kalamaz ve kalmayacaktır. Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız. Sokaklarımızı bu zorbalardan tamamen temizleyeceğiz."

Yerlikaya, 180 günde Erzurum'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının tutuklandığını belirterek, Erzurum'da biri bölgesel, biri yerel 2 organize suç çetesinin çökertildiğini dile getirdi.

Erzurum'da zehir tacirlerine yönelik 630 operasyonda 878 şüphelinin gözaltına alındığını ve 73 şüphelinin tutuklandığını anlatan Yerlikaya,

"Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok"

diye konuştu.

Düzensiz göçmenle mücadele

Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, 'sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz'da ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla Erzurum'da 1 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Bu uygulama ile sahadaki baskıyı artıracağız. Göreceksiniz, her geçen gün yakalanan düzensiz göçmen sayısı artacak."

Erzurum'un düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehir olduğuna işaret eden Yerlikaya, kentte bu kapsamda son 180 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 57 operasyonda gözaltına alınan 117 şüpheliden 18'inin tutuklandığını aktardı.

Yerlikaya, 652 düzensiz göçmenin ise yakalanarak geri gönderme merkezlerinde bulunan 5 bin 501 düzensiz göçmenle sınır dışı edildiğini kaydetti.

"Bu hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadele"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gittiği her ilde yaptığı çağrıyı burada da tekrarlamak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimizin huzuru ve selameti için yaptığımız mücadeleyi, canını ortaya koyarak, sevdiklerini ardında bırakarak, fedakarca çalışan kahramanlarla veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Lakin bu hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadele. 7'den 70'e, evde anne ve babalarla okulda öğretmenlerimizle mahallede muhtarlarımızla çarşıda esnafımızla sivil toplum kuruluşlarımızla. Toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede en büyük paydaş olarak görüyoruz. Huzurumuzu bozan, güvenliğimize zarar veren bir çete, bir zehir taciri, bir tefeci, suç örgütü, kim olursa olsun, lütfen 112'yi arayarak ihbar edin. Sosyal medya hesaplarımıza yapılan yorumları da ihbar kabul ediyoruz. Göreceksiniz güvenlik birimlerimiz hemen müdahale edecek. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin huzurunu milletimizle tesis edeceğiz."

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri, askeri ve adli erkan ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası Bakan Yerlikaya, kolluk kuvvetleri ve kurum yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.