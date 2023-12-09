Hemşehrilerinden Özaslan'a büyük ilgi

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden CHP, Mamak Belediye Başkan aday adayı Dr. Metin Özaslan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve seçim çalışmalarını yürütmek üzere, doğup büyüdüğü Mamak'ta hemşehrileriyle buluştu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Özaslan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.

Mamak esnafından Özaslan'a tam destek

Taksi esnafından, Manav'a, Berber'den Fırın'a çok sayıda esnafı ziyaret eden Metin Özaslan, 'Beni böylesine sıcak ve samimi karşılayan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum, inşallah Mamak'ı kazandığımızda ilçemizi hep birlikte yöneteğiz, Mamak'ı Mamaklılar yönetecek' ifadelerini kullandı.

Kayaş'ta Özaslan'a büyük ilgi

Çocukluğunun geçtiği Kayaş mahallesinde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşan Dr. Metin Özaslan, hemşehrilerinin göstediği büyük sevgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşlar Özaslan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.