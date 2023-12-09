Eskişehir'de kaza: 14 kişi yaralandı

Sürücüler ile 3 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Ş. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile Özgür Metin Y. yönetimindeki yine belediyeye ait yolcu midibüsü ve Aykut B'nin kullandığı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

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