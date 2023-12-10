Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!



Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklanan Dilan Polat'ın, tutuklanmadan önce hakkında yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı.



Katıldığı bir magazin programından görüntülerin sosyal medya platformu X'te yayınlanmasının ardından müzisyen Can Ürkmez'in, "Kendini aklamak için çıktığı programda daha beter rezil olmuş.



Avukatlar uzaktan eğitimle avukat olmuş galiba rezil bir programdı. Asla belgeyle, evrakla kendilerini savunamıyorlar.



Çıkar vur masaya, sussun insanlar. Abla ne geveliyorsunuz ağzınızda 10 saat" şeklindeki bir paylaşımı üzerine Polat, "Hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.

Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmayı Polat'ın ikamet adresinin Beykoz'da olduğunu belirterek yetkisizlikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Polat'ın bir şikayeti de Okan G. adlı kullanıcının "s... s... hesap vereceksin" yorumuna oldu. Yine X platformu üzerinden kullanıcının kendisine hakaret ettiğini belirten Polat şikayetçi oldu.



Savcılık hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini ve mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olsa bile şahsına yönelik yapıldığında hakaret sayılabileceğini kaydetti.

Polat'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumların kimi hedef aldığının anlaşılamadığını kaydeden savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.

BİR DİZİ İŞLEM VE TUTUKLAMA KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı.



BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

AVUKAT ALTUN'UN DİKKAT ÇEKEN İHBARI

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.

Avukat Altun'un ihbarı ise oldukça dikkat çekici.

"KAÇAK YOLLARLA GELEN UYUŞTURUCU HAMMADDESİ LABORATUVARDA AYRIŞTIRILIYOR"

İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı. Paylaşımların ardından 10 Ekim günü Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.

Daha sonra bu kişiyi arayan Altun, konuşmayı kayda da aldı.

A.K. adlı Kapalıçarşı esnafı, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini, bu hammaddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazı hammaddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA: UYUŞTURUCU MADDE İMAL ETME

Konudan yüzde yüz emin olduğunu söyleyen kişiye avukat Altun, bu durumu neden kendisine anlattığını sorunca A.K., kendisine güvendiğini ve başkası ile konuşmayacağını belirtti.

Bu konuşma üzerine Altun, bu denli büyük bir suç işlenmişse iftira kastı olmaksızın, yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.

Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.



ARZU KAYA