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Dilan Polat'ın kara kutusu Şule sınır dışı edildi

Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak anılan Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcı sınır dışı edilirken uçaktan yaptığı paylaşım tepki çekti. TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" dedi

Haber Giriş : 10 Aralık 2023 11:09, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 11:10
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Dilan Polat'ın kara kutusu Şule sınır dışı edildi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin çocukları, yardımcıları Şule'ye emanetti.

Şule'nin Polat çiftinin cezaevine girdikten kısa bir süre sonra lüks evlerine akrabalarını topladığı ortaya çıktı.

"Polatların kara kutusu" olarak anılan Özbekistan uyruklu Şule, Türkiye'de oturma izninin bittiği ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Shaklo Khaydarova'nın (Şule) ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

"Millet olarak rahatlayın"

Şule Türkiye'den sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a döndü. Ülkesine giderken video çeken Şule, alnının akıyla gittiğini söyledi.

TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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