Atatürk Barajı manzaralı köy konutları mart ayında teslim edilecek

- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremzedeler için yapılan Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.

Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Mahallesi'nde yapımı devam eden 59 köy evinin kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Şantiye Şefi Rehat Öz, AA muhabirine, köy evlerinin yapımı için mayıs ayında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hedeflerinin Mart 2024'te konutları teslim etmek olduğunu dile getiren Öz, "Burası 59 haneden oluşuyor. Bitirmek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah mart ayına yetiştireceğiz. Şu an kaba inşaat bitmek üzere. İnce işçilikler ve çatılar devam ediyor." dedi.

Depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini belirten Öz, "C30 beton kullanıyoruz. Her bir binaya 16 ton demir kullanıyoruz." diye konuştu.