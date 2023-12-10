Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol araç trafiğine açıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 12:30, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 12:33
Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.
Bahçesaray kara yolunun 41. kilometresine çığ düştü.
Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Sis nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken kar kütlelerini temizledi.
Araç geçişlerine açılan yolda, 6 iş makinesiyle yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.