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AFAD Başkanı Memiş'ten, Zonguldak'ta heyelan bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

"Yaklaşık 1-2 saat öncesinde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı maalesef. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"- "Bölge aşırı yağış alan, zemin açısından da riskli bölge. Ekiplerimiz Zonguldak'ın tamamındaki bu riskli alanları tespit etmeye devam edecekler"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 14:14, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 14:15
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AFAD Başkanı Memiş'ten, Zonguldak'ta heyelan bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın aşırı yağış alan, zemin açısından da riskli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, ekiplerin kent genelindeki riskli alanları tespit etmeye devam edeceğini söyledi.

Kentte heyelan bölgelerinde incelemelerini sürdüren Memiş, gazetecilere, dün akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası anne ve oğulun göçük altında kaldığını, olayı haber alır almaz AFAD, Zonguldak Belediyesi, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğunu belirtti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın olay yerine gittiğini aktaran Memiş, müdahale sırasında devam eden yoğun yağış sonucu toprak kayması meydana geldiğini dile getirdi.

Memiş, ekiplerin ciddi risk atlattığına işaret ederek, "21 arama kurtarma ekibimiz yaralandı. Güçlü şekilde alanda olduğumuz için o yaralanan ekibe de hemen müdahale edilerek hiçbirisinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde alandan çıkarılması sağlandı ve hastanelere intikal ettirildi. Şu anda 6 kardeşimizin, arama kurtarma personelimizin, tedbir amaçlı hastanede tedavileri devam ediyor. Onların da Allah'a şükür önemli rahatsızlıkları bulunmamaktadır. 15 kardeşimiz de taburcu oldu." diye konuştu.

- "14 aileyi, 14 evi de tahliye ettik"

Sabah hava aydınlanınca arama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1-2 saat öncesinde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı maalesef. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada alanda yaklaşık 14 aileyi, 14 evi de tahliye ettik. Belki kameralardan görünüyor olabilir. Arkada aslında risk devam ediyor. Bölge aşırı yağış alan, zemin açısından da riskli bölge. Ekiplerimiz Zonguldak'ın tamamındaki bu riskli alanları tespit etmeye devam edecekler. İnşallah bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşılmamasını diliyoruz."

Memiş, çalışmalarda yer alan tüm ekibe teşekkür etti.

- "Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok"

Heyelanda annesi ve kardeşini kaybeden Yılmaz Çakar da evlerinin yıkıldığını maç izlerken gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

Bölgeye geldiğinde evi göremediğini anlatan Çakar, "Bir geldim ev yok, bir şey hissedemedim; 'Annem gitti, kardeşim gitti' dedim. Daha ne hissedeceğim. Ev yok ki." ifadesini kullandı.

Çakar, daha önce bölgede benzer bir olayın yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çökme yaşanan yol ve istinat duvarı belli. Evde de herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben 60 yaşındayım. Ev sağlamdı. Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Daha önce burada, böyle bir şey olmamıştı. Duvar çekildi oraya. Demek ki duvarın ağırlığıyla yol kaldırmadı. Sonra da göçtü işte." diye konuştu.

Evin yanından komşularının evine yol verdiklerini belirten Çakar, "Bu sefer annemizin evi gitti. Annemle en son 2 gün evvel görüşmüştük. Herhangi bir sıkıntısı da yoktu. Yol verince gitti." ifadesini kullandı.

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