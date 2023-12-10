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Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, balıkçı barınağındaki rıhtımın duvarında yarıklar oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 14:47, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 14:47
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Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi

İlçede dün akşam etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, balıkçı barınağındaki rıhtım duvarında yarıkların oluşmasına neden oldu.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, gazetecilere, balıkçı barınağıyla ilgili bir an önce tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Ana ve tali mendirek ile mevcut iç rıhtımların zarar görmesinin, limandaki balıkçı tekneleri ve malzemelerinin güvende olmadığını ortaya çıkardığını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Önümüzde uzun kış süreci var, ciddi fırtınalar bekliyoruz. Fırtınamsı rüzgarda bu kadar zarar gören limanda tam fırtınada neler olabileceğini düşünemiyoruz. Bir an önce tedbir alınmazsa çok büyük yıkımlar olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda ana ve tali mendirek ile rıhtımların tamir edilmesini, yıkılacak olan yerlerin de önüne beton dökülerek demirlerle bağlanmasını istiyoruz."

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